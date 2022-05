CS_AKA 7EVEN: torna venerdì 6 maggio in radio e in digitale con il nuovo singolo “COME LA PRIMA VOLTA”, da oggi disponibile in pre-save e pre-add. L’artista sarà inoltre in tour a giugno per quattro speciali appuntamenti nei club.￼

DOPO LA VITTORIA COME BEST ITALIAN ACT AGLI MTV EMAS,

IL DEBUTTO SUL PALCO DELL’ARISTON

E LA RECENTE NOMINA DI CANTANTE ITALIANO PREFERITO

AI NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2022

AKA 7EVEN

TORNA VENERDÌ 6 MAGGIO IN RADIO E IN DIGITALE CON IL NUOVO SINGOLO

“COME LA PRIMA VOLTA”

DA OGGI DISPONIBILE IN PRE-SAVE E PRE-ADD

https://aka7even.lnk.to/clpv

L’ARTISTA SARÀ IN TOUR A GIUGNO

PER QUATTRO SPECIALI APPUNTAMENTI NEI CLUB

AKA 7EVEN torna venerdì 6 maggio in radio e in digitale con il nuovo singolo “Come la prima volta” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il brano, inoltre, è da oggi disponibile in pre-save e pre-add al seguente link: https://aka7even.lnk.to/clpv.

Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “Come la prima volta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse la prima volta.

Il cantautore ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale alle sue spalle.

Di seguito il calendario aggiornato delle date live di AKA 7EVEN, prodotte e distribuite da Vivo Concerti:

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

L’artista arriva da un periodo di grandi successi: la conquista del titolo di Best Italian Act agli MTV EMAs, il debutto sul palco dell’Ariston, in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo, e la recente vittoria ai NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2022 come cantante italiano preferito.

Nome d’arte di Luca Marzano, AKA 7EVEN nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK Italia). Durante l’estate dello stesso anno esce “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro 7 vite”, edito da Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”, la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”, certificato oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 230 milioni di stream audio e video.

