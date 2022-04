CS_”Big Show”

Giovedì 28 aprile in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “Big Show” il nuovo varietà condotto da Enrico Papi in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa).

Il mattatore del programma, Enrico Papi, guida con la consueta ironia questo divertente people show. Grande orchestra, corpo di ballo, sorprese, candid camera, sketch, ospiti, giochi, collegamenti in esterna. Tanti ingredienti, un unico collante: il coinvolgimento della gente comune.

Il conduttore è affiancato dalla bellissima Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare.

Tanti ospiti anche nella quarta puntata.

La regia di “Big Show” è di Luigi Antonini, la direzione artistica di Luca Tommasini.