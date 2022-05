CS_LDA: dopo “BANDANA”, annuncia oggi l’arrivo del suo atteso primo omonimo album “LDA”, fuori il 13 MAGGIO e da oggi disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add.

In assoluto tra i protagonisti più amati e streammati di Amici21

Già con il primo brano presentato nella scuola è entrato nella

Top 50 Italia di Spotify e ha conquistato il Disco di Platino

LDA

DOPO L’USCITA DEL NUOVO SINGOLO “BANDANA”

che dal primo ascolto ha fatto impazzire i suoi fan

ANNUNCIA OGGI L’ARRIVO DEL SUO ATTESO

PRIMO OMONIMO ALBUM

“LDA”

FUORI IL 13 MAGGIO

e da oggi disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add

https://LDA.lnk.to/LDA

Dopo l’uscita del nuovo singolo “BANDANA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), stabile tra le tendenze musicali di YouTube, LDA ha deciso di rendere nuovamente felici i suoi fan annunciando oggi l’arrivo del suo primo omonimo album “LDA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), fuori il 13 maggio e già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add al link https://LDA.lnk.to/LDA.

L’artista, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici21, ha rivelato anche la tracklist di quello che sarà il suo album d’esordio, che vede la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale:

1. “Quello che fa male”

2. “Bandana”

3. “SAI”

4. “Io volevo solo te”

5. “Scusa”

6. “Vivimi”

7. “RESTA”

Ad anticipare l’uscita di “LDA”, facendo già ballare e cantare i tantissimi fan dell’artista, ci ha pensato il nuovo singolo “BANDANA”, brano prodotto da ZEF e disponibile in streaming e digitale al link https://LDA.lnk.to/Bandana.

“La bandana per me è simbolo di spensieratezza – racconta LDA a proposito del brano – Mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi.”

E continua: “Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti.”

Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di Amici, LDA ha riscosso un grandissimo successo, collezionando da subito milioni di streaming già con il primo inedito “Quello che fa male” (prod. D Whale), certificato in breve tempo oro e poi platino, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify.

Nato nel 2003 a Napoli, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte”, dopo aver notato le sue performance online. Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Ha pubblicato in seguito “SAI” (prod. D. Whale), “Scusa” (prod. D. Whale) e “Io volevo solo te” (prod. Michele Canova Iorfida), tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati di Amici21, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente. Ora LDA lancia il nuovo singolo “BANDANA”, presentato durante l’ultima puntata del serale a cui ha preso parte.

Redazione