CS_”Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini

Tra gli ospiti Roberto Saviano

A pochi giorni dal 30esimo anniversario della Strage di Capaci, a “Da Noi…a Ruota Libera” – il programma di Francesca Fialdini in onda domenica 1° maggio alle 17.20 su Rai 1 – sarà ospite Roberto Saviano, nelle librerie con il romanzo dedicato a Giovanni Falcone. Inoltre, saranno in studio Irene Grandi, Giusy Ferreri e Dolcenera, tutor del programma “The Band” di Rai1. Infine, i Gemelli di Guidonia, vincitori di “Tale e Quale Show” e Stefania Brancaccio, imprenditrice impegnata nella lotta per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere nel mondo del lavoro. Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme. Che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta.

redazzione