CS_”Domenica In” con Mara Venier

Tra gli ospiti Roby Facchinetti, Teo Teocoli, Katia Ricciarelli e Peppino Di Capri

Nuovo appuntamento, domenica 1° maggio con ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier, in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, dalle 14 su Rai 1. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: Roby Facchinetti, storico tastierista dei ‘Pooh’, interverrà per festeggiare il suo compleanno con Mara Venier e per lui tante sorprese in studio e in collegamento, ma anche tanta musica ‘a richiesta’ ricordando i grandi successi dei ‘Pooh’, accompagnato dalla band di Domenica In, diretta dal maestro Stefano Magnanensi. E ancora, Teo Teocoli, si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi nella imitazione del grande Ray Charles con ‘Georgia on my mind’; Peppino Di Capri, al pianoforte, si esibirà in un medley degli anni ‘60 con i brani ‘Let’s twist again’, ‘Speedy Gonzales’ e ‘St. Tropez twist’ oltre a riproporre una delle sue canzoni più amate ‘Champagne’. La soprano e attrice Katia Ricciarelli, ripercorrerà con Mara Venier alcuni momenti importanti della sua carriera e della sua vita privata, mentre gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, vincitori della storica Coppa Davis in Cile nel 1976, saranno in studio per presentare il film ‘Una squadra’, per la regia di Domenico Procacci, al cinema dal 2 al 4 maggio. La virologa Ilaria Capua, da poco rientrata in Italia, presenterà il suo nuovo libro ‘Il coraggio di non avere paura’, nel quale parla dell’ importanza e la necessità di un nuovo approccio alla pandemia. Poi spazio alla musica con Aiello, che si esibirà proponendo il suo nuovo singolo ’Paradiso’, mentre Nello Buongiorno, che festeggia anche lui il compleanno il 1° maggio, canterà la canzone che lo ha reso celebre in tante edizioni di Domenica In, ‘Tu non mi lasciare mai’.

