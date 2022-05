CS_Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”: faccia a faccia tra Paolo Mieli e Toni Capuozzo

Faccia a faccia tra Paolo Mieli e Toni Capuozzo domani sera a “Quarta Repubblica”, il talk show condotto il lunedì da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30.

In primo piano ancora il conflitto in Ucraina: le armi segrete di Putin che minaccia “la guerra totale”, la distruzione di Mariupol, il destino di Kherson, il ricatto del gas e il ritorno alle centrali a carbone.

Ad analizzare in diretta le corrispondenze degli inviati, tra gli altri, l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, Eleonora Forenza di Rifondazione comunista.

Da segnalare due reportage: uno dalla Moldavia che teme di subire lo stesso destino dell’Ucraina e un altro dalla Bulgaria, Paese a cui la Russia taglia le forniture di gas dopo il rifiuto di pagarle in rubli.

Anche domani la partecipazione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

