CS_”Maurizio Costanzo Show”

Mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5 nuovo appuntamento il “Maurizio Costanzo Show“, il talk più longevo e titolato della televisione italiana, condotto da Maurizio Costanzo, che festeggia quest’anno il suo quarantennale in tv.

Nelle precedenti 4465 puntate Maurizio Costanzo ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese.

Sul palco della seconda puntata a celebrare ci sarammp tansissimi ospiti.

Dopo 12 anni si torna dove tutto ebbe inizio, si torna al Teatro Il Parioli, si torna in TV e si trasmette da via Giosue’ Borsi in Roma.

Redazione