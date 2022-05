CS_AKA 7EVEN: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo “COME LA PRIMA VOLTA”. È online anche il video del brano.￼

DOPO LA VITTORIA COME BEST ITALIAN ACT AGLI MTV EMAS,

IL DEBUTTO SUL PALCO DELL’ARISTON

E LA RECENTE NOMINA DI CANTANTE ITALIANO PREFERITO

AI NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2022

AKA 7EVEN

DA OGGI IN RADIO E IN DIGITALE

IL NUOVO SINGOLO

“COME LA PRIMA VOLTA”

È ONLINE ANCHE IL VIDEO DEL BRANO

L’ARTISTA SARÀ IN TOUR A GIUGNO

PER QUATTRO SPECIALI APPUNTAMENTI NEI CLUB

AKA 7EVEN torna oggi, venerdì 6 maggio, in radio e in digitale con il nuovo singolo “Come la prima volta” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile da ora ovunque al link https://aka7even.lnk.to/clpv. È online sempre da oggi anche il videoclip del brano, diretto da Simone Peluso e visibile al link https://youtu.be/cc3acjgBcvM.

Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “Come la prima volta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse la prima volta.

“Il brano – racconta Aka 7even – è un inno alle prime volte, le prime esperienze, le prime cotte, le prime trasgressioni e racchiude dei miei spaccati di vita personale che ho ancora in testa come frame di un film. È nato da una pre-produzione arrangiata da me con il mio portatile in riva al mare. Al primo ascolto Max Kleinz, mio produttore e direttore artistico, è letteralmente impazzito e ha deciso di metterci mano. Con il suo essere molto internazionale nella scelta di ogni singolo suono, ha reso unico il brano dandogli un carattere e un sound d’oltreoceano, di cui sono innamorato.”

Il cantautore ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale alle sue spalle.

Di seguito il calendario aggiornato delle date live di AKA 7EVEN, prodotte e distribuite da Vivo Concerti:

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

L’artista arriva da un periodo di grandi successi: la conquista del titolo di Best Italian Act agli MTV EMAs, il debutto sul palco dell’Ariston, in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo, e la recente vittoria ai NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2022 come cantante italiano preferito.

