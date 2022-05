CS_Il suono delle emozioni a “Ti sento”

Luca Argentero ospite della puntata

Sarà Luca Argentero l’ospite della nuova puntata di “Ti sento”, il programma di Pierluigi Diaco giunto alla terza edizione televisiva e in onda martedì 17 maggio alle 23.30 su Rai 2. L’attore si farà coinvolgere in un’esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo, si faranno racconto. Dieci suggestioni proposte una alla volta nello studio di “Ti sento”, dove campeggeranno i disegni di Andrea Camerini, che in tempo reale interpreterà artisticamente i suoni ascoltati. Come sempre ci sarà spazio per una canzone scelta dallo stesso Luca Argentero, che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal direttore creativo Paolo Severini. Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, si coinvolgerà l’ospite in un semplice, ma significativo esercizio utilizzando, un foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che abbia un significato importante e attuale. Pierluigi Diaco conduce anche l’appuntamento radiofonico con “Ti Sento” su Rai Radio2 e in visual su RaiPlay, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21.00.

