MUSICA NOTIZIE

GIGI D’ALESSIO: raddoppia l’appuntamento con “UNO COME TE – Trent’anni insieme”! 17 giugno (SOLD OUT) e 18 giugno (NUOVA DATA) in Piazza del Plebiscito a Napoli i festeggiamenti dei primi 30 anni di carriera. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

FULMINACCI: si aggiungono due nuovi appuntamenti al “TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI TOUR”, il 22 luglio al Bike In di Mantova e l’11 agosto all’Alcart Festival di Alcamo:

22.05.2022 – Pozzuoli (NA) – Duel (recupero data del 27.03.2022); 24.05.2022 – Milano – Fabrique – SOLD OUT (recupero data del 09.03.2022); 31.05.2022 – Roma – Atlantico Live – SOLD OUT(recupero data del 25.03.2022); 24.06.2022 – Fiesole (FI) – Teatro Romano di Fiesole – SOLD OUT (recupero data del 17.03.2022 prevista alla Tuscany Hall di Firenze); 26.06.2022 – Courmayeur (AO) – Musicastelle; 21.07.2022 – Jesolo (VE) – Jesolo Suonica Festival; 22.07.2022 – Mantova – Bike In – NUOVA DATA; 23.07.2022 – Bergamo – NXT Station; 30.07.2022 – Assisi (PG) – Riverock; 11.08.2022 – Alcamo (TP) – Alcart Festival – NUOVA DATA; 06.09.2022 – Segrate (MI) – Circolo Magnolia;16.09.2022 – Roma – Spring Attitude

FABRIZIO MORO: torna live in estate con “LA MIA VOCE TOUR 2022” e a dicembre con due importanti appuntamenti: 18 DICEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO; 21 DICEMBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA. Biglietti in prevendita

DITONELLAPIAGA E RETTORE: CHIMICA è singolo di PLATINO. Al via il 27 maggio da Savigliano (CN) il tour estivo di Ditonellapiaga “Camouflage il Tour”:DITONELLAPIAGA E RETTORE: CHIMICA è singolo di PLATINO. Al via il 27 maggio da Savigliano (CN) il tour estivo di Ditonellapiaga “Camuflage Tour:

27 MAGGIO 2022 SAVIGLIANO (CN) – ATIPICO FESTIVAL; 03 GIUGNO 2022 LIVORNO – STRABORGO; 04 GIUGNO 2022 – BOLOGNA – DUMBO; 05 GIUGNO 2022 CAGLIARI – ATENEIKA; 9 GIUGNO 2022 ROMA – FUTURE HITS 2022 – FESTIVAL DELLE GENERAZIONE ZETA; 11 GIUGNO 2022 CREMONA – PORTE APERTE FESTIVAL; 18 GIUGNO 2022 – MILANO – SPAGHETTILAND. FESTIVAL MILANO (nuova data); 05 LUGLIO 2022 AREZZO – MEN/GO MUSIC FEST; 13 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL; 15 LUGLIO 2022 L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL; 23 LUGLIO 2022 GENOVA – BALENA FESTIVAL; 28 LUGLIO 2022 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – LACUSTICA (nuova data); 30 LUGLIO 2022 NAPOLI – PALAZZO REALE SUMMER FEST; 31 LUGLIO CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – SUD EST INDIPENDENTE – SEI FESTIVAL ; 13 AGOSTO 2022 ALCAMO (TP) – ALCART FESTIVAL; 20 AGOSTO 2022 MILO (CT) – TEATRO LUCIO DALLA; 24 AGOSTO 2022 EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL; 02 SETTEMBRE 2022 CELLA MONTE (AL) JAZZ:RE:FOUND; 03 SETTEMBRE GALZIGNANO TERME (PD) – MUSICA TRA LE NUVOLE – ANFITEATRO DEL VENDA; 10 SETTEMBRE 2022 BERGAMO – NXT STATION; 16 SETTEMBRE 2022 ROMA – SPRING ATTITUDE FESTIVAL

Biglietti disponibili qui: https://www.magellanoconcerti.it/tour/48/ditonellapiaga-camouflage-il-tour

UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO – SABATO 11 GIUGNO RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo): FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI. Le nostre e le vostre voci insieme contro la violenza sulle donne

MOBRICI: annuncia “ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR – ESTATE 2022”, Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà dal Mi Ami Festival al Circolo Magnolia di Milano venerdì 27 maggio. Di seguito il calendario delle date, in continuo aggiornamento:

27 Maggio 2022 – Milano @ Mi Ami festival; 10 Giugno 2022 – Cremona @ Porte Aperte Festival; 26 Giugno 2022 – Roma @Spaghettiland Roma; 1 Luglio 2022 – Perugia @L’Umbria che spacca; 15 Luglio 2022 – L’Aquila @ Pinewood Festival; 17 Luglio 2022 – Massarella di Fucecchio (FI) @ Reality Bites Festival – I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

CLAUDIO BAGLIONI nel giorno del suo 71° compleanno si regala il BIS: da ottobre grande ritorno nei maggiori teatri lirici e di tradizione del Belpaese con “DODICI NOTE SOLO BIS”! Dopo il Teatro di San Carlo di Napoli, il tour arriverà anche a Milano (Teatro Lirico – 22 maggio) e Varese (Teatro di Varese – 23 maggio).

ALESSANDRA AMOROSO: IN ATTESA DEL SUO PRIMO CONCERTO ALLO STADIO G. MEAZZA DI MILANO, IL 13 LUGLIO CON “TUTTO ACCADE A SAN SIRO”, DOMENICA 15 Maggio ad Amici ha presentato il nuovo singolo “CAMERA 209”

