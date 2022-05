CS_CLEMENTINO: annunciate le nuove date dell’instore tour per presentare l’album “BLACK PULCINELLA”, già fuori ovunque!￼

TRA PUNCHLINE, COMEDY E INTRATTENIMENTO

HA CREATO UN SUO STILE INCONFONDIBILE

CHE LO RENDE UN UNICUM NEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO

CLEMENTINO

ANNUNCIATE LE NUOVE DATE DELL’INSTORE TOUR

PER INCONTRARE I FAN E AUTOGRAFARE LE COPIE DI

“BLACK PULCINELLA”

the dark side of Ienawhite

IL NUOVO ALBUM GIÀ FUORI OVUNQUE

CLEMENTINO ha annunciato oggi, mercoledì 18 maggio, quattro nuove date dell’instore tour per incontrare i fan e autografare le copie del nuovo album “BLACK PULCINELLA” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori ovunque al link https://epic.lnk.to/BlackPulcinella.

Queste le tappe confermate:

24 maggio – ROMA – Discoteca Laziale (ore 18.00)

26 maggio – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – CC Maximall (ore 17.30)

01 giugno – MARCIANISE (CE) – CC Campania (ore 17.00)

08 giugno – MILANO – Feltrinelli Piazza Duomo (ore 18.00)

Queste tutte le tracce e le collaborazioni di “Black Pulcinella”:

The Dark Side of Iena White (prod. LDO) Univers (prod. 2nd Roof) ATM (prod. LDO) Revenge feat Enzo Dong (prod. Endly) Sound of Napoli (prod. Ettore Grenci, Scoop De Ville) Emirates feat. Rocco Hunt (prod. Nazo) Desaparecidos feat. Geolier (prod. Ettore Grenci) Eclissi feat. J Lord, Speranza (prod. 2nd Roof) La belva umana (prod. Kina) Amore lo-fi feat. Madame, Nicola Siciliano (prod. Endly, RNLA) Capate storte feat. Mattak (prod. Dat Boi Dee) Crazy Shit feat. Nello Taver (VM18) (prod. Vinz Turner) MKCNF8 feat. Nerone (prod. LDO) Non passa mai feat. LA NIÑA, Ensi (prod. Endly, RNLA) Black Pulcinella (prod. LDO)

La copertina, realizzata da Francesco Paura, raffigura il personaggio di “Black Pulcinella” e, allo stesso tempo, rende omaggio a MF DOOM, tra i rapper preferiti di Clementino, scomparso qualche anno fa.

È inoltre online al link https://youtu.be/fpXJq4cPapM il video “ATM” (prod. LDO), singolo che ha anticipato il progetto del rapper: diretto da IRED, le immagini sono una divertente satira in pieno stile Clementino, che ha tirato fuori per l’occasione tutta la sua verve di showman.

Dal 18 aprile, inoltre, Clementino conduce insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, il fortunato show comico in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, per otto appuntamenti in prima serata su Rai2.

Maestro Cerimoniere per eccellenza, capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi, nato da un mix esplosivo di punch line, comedy e intrattenimento.

Tutto questo è CLEMENTINO.

redazione