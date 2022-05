CS_Il Caffé di Raiuno

Tra cinema e teatro con Pietro Genuardi, Vincenzo De Lucia e Nancy Brilli

Sabato 21 maggio alle 6 su Rai1 torna “Il Caffè di Raiuno”. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, l’attore Pietro Genuardi tra i volti più amati della soap di Rai1 “Il paradiso delle Signore”, l’attore napoletano Vincenzo De Lucia, rivelazione televisiva, apprezzato per le sue imitazioni. E ancora, torna al Caffè di Raiuno, l’attrice Nancy Brilli attualmente impegnata a teatro con la commedia “Manola” Anche in questa puntata non mancheranno i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo. Il Caffè di Raiuno, un programma di Pino Strabioli, Roberta Ammendola e Luca Giudice. Regia di Alessandra De Sanctis.

redazione