CS_HARRY STYLES: è uscito oggi l’attesissimo terzo album “HARRY’S HOUSE”, anticipato dal singolo “AS IT WAS”, all’#1 dell’AIRPLAY RADIOFONICO ITALIANO per la SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA!

Dopo l’incredibile successo di

“Fine Line”

Album certificato DOPPIO PLATINO in Italia

con più di 7 MILIARDI di stream

HARRY STYLES

È USCITO OGGI L’ATTESISSIMO TERZO ALBUM

“HARRY’S HOUSE”

anticipato dal singolo

da PIÚ DI MEZZO MILIARDO di stream

e all’#1 dell’AIRPLAY RADIOFONICO ITALIANO

per la SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA

“AS IT WAS”

LIVE IN ITALIA CON DUE SHOW SOLD OUT

25 LUGLIO 2022 · BOLOGNA, UNIPOL ARENA

26 LUGLIO 2022 · TORINO, PALA ALPITOUR

È uscito oggi, venerdì 20 maggio, “HARRY’S HOUSE” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), l’attesissimo terzo album di inediti del vincitore di GRAMMY e superstar internazionale HARRY STYLES, che torna con un nuovo progetto discografico dopo l’incredibile successo di “Fine Line” (album certificato DOPPIO PLATINO in Italia, con più di 7 MILIARDI di stream, e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti).

“Harry’s House” è stato anticipato dal singolo da più di mezzo miliardo di stream “AS IT WAS”, che ha conquistato la #1 dell’ariplay radiofonico italiano per la seconda settimana consecutiva!

In vetta alle classifiche mondiali, il brano ha raggiunto: #1 della classifica globale di Spotify, di Apple Music e di Shazam, la prima posizione della classifica Hot100 di Billboard, #1 dell’Airplay radiofonico italiano ed europeo, #2 della classifica italiana di Spotify e di Apple Music, #3 della classifica italiana di Shazam e la settima posizione della classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti, e su TikTok sono già stati realizzati 2,5 MILIONI di video.

Il videoclip ufficiale di “AS IT WAS” (https://youtu.be/H5v3kku4y6Q) è stato girato a Londra dalla regista ucraina nominata ai GRAMMY Award Tanu Muino, e conta già oltre 130 MILIONI di visualizzazioni su YouTube.

Le 13 nuove tracce che compongono “HARRY’S HOUSE” sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. È stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland.

Questa la tracklist dell’album: “Music for a Sushi Restaurant”, “Late Night Talking”, “Grapejuice”, “As It Was”, “Daylight”, “Little Freak”, “Matilda”, “Cinema”, “Daydreaming”, “Keep Driving”, “Satellite”, “Boyfriends”, “Love of My Life”.

Harry Styles sarà protagonista di uno speciale live show, “ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK“, in programma alla UBS Arena di Belmont Park questa sera, venerdì 20 maggio, e disponibile in streaming esclusivamente per gli abbonati ad Apple Music in 167 paesi del mondo. Per l’occasione, Harry si esibirà per la prima volta con i brani contenuti nel suo novo album di inediti. Lo spettacolo “ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK” di Harry Styles sarà disponibile in streaming in esclusiva su Apple Music alle 03:00 di sabato 21 maggio (https://music.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1622708138) e visibile anche il 22 maggio alle 18:00 e il 26 maggio alle 17:00.

Harry sarà in tour con il “Love on Tour”, a supporto del nuovo album, e si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow. Qui tutte le date: https://www.hstyles.co.uk/. Harry arriverà anche in Italia con due date sold out previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022 e riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 di iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti. Il suo secondo album da solista, “Fine Line”, ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia. Harry Styles si è aggiudicato l’ambito Billboard Music Chart Achievement Award 2020.

Nel 2021 l’artista ha vinto numerosi riconoscimenti: “Fine Line” è stato premiato nella categoria “Favorite Pop/Rock Album” agli AMA (American Music Awards), come “International Album of the Year” ai Juno Awards e Harry ha vinto nella categoria “Best International Artist” agli ARIA Music Awards. L’artista ha poi aperto, con il singolo “Watermelon Sugar”, la 63° edizione dei Grammy Awards e ha vinto nella categoria “Best Pop Solo Performance”.

L’album “Fine Line”, inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album, contiene 12 tracce, tra cui le HIT MONDIALI: “Lights Up” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificato ORO in Italia), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, “Adore You”(1,3 MILIARDI di stream e certificata ORO in Italia) che ha conquistato la Top 3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell’Airplay radiofonico in Italia, “Falling” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificata ORO in Italia), “Watermelon Sugar” (2 MILIARDI di stream e certificata DOPPIO PLATINO in Italia) che ha raggiunto la Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia e primo singolo di Harry Styles ad aggiudicarsi la #1 della classifica Billboard Hot 100, e infine “Golden” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificata ORO in Italia) che ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico in Italia.

redazione