CS_La vicenda di Agata, a “Chi l’ha visto?”

Interviste esclusive sul caso di Domenico Manzo

Continua l’inchiesta di “Chi l’ha visto?”, mercoledì 25 maggio in prima serata su Rai 3, sulla vicenda di Agata Scuto, la ragazza di Acireale che con la sua pensione di invalidità manteneva tutta la famiglia: qualcuno ha coperto Rosario, l’ex compagno della madre di Agata, indagato per omicidio e occultamento di cadavere? Inoltre nuove interviste esclusive sul caso di Domenico Manzo: la figlia è indagata insieme ad una sua amica. E poi il mistero della scomparsa dell’ex prete Massimo Torregrossa: si è innamorato di una donna, ha lasciato il sacerdozio e l’ha sposata, ora però nessuno sa dove sia. Come sempre anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

