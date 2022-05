CS_Ultimo appuntamento stagionale con “Verissimo”

Sabato 28 maggio, alle ore 16.30, ultimo appuntamento stagionale con “Verissimo”.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudio Santamaria, a breve su Canale 5 con la fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in esclusiva, rivedranno per la prima volta le immagini fiabesche del loro recente matrimonio. E ancora, in studio un’altra coppia sempre più innamorata, quella formata dal modello e influencer Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci.

Inoltre, si racconteranno: Bianca Guaccero, Iva Zanicchi e Ida Platano, tra le protagoniste di “Uomini e Donne”.

Da sabato 4 e per tutto il mese di giugno, “Verissimo” riproporrà le interviste più coinvolgenti realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione.

Redazione