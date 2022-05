CS_A “Ti sento ” Il suono delle emozioni

Ospite dell’ottava e ultima puntata: Orietta Berti

Sarà Orietta Berti l’ospite della ottava e ultima puntata di “Ti sento”, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda domani sera su Rai2 alle 23.50. Mentre prosegue la programmazione quotidiana su Rai Radio2, si conclude domani la terza edizione del programma cross-mediale di Pierluigi Diaco. Una stagione particolarmente riuscita con ospiti d’eccezione come Drusilla Foer, Arisa, Christian De Sica, Raoul Bova, Giancarlo Giannini, Luca Argentero, Francesca Neri. L’intramontabile Orietta Berti affronterà il percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni che Pierluigi Diaco indagherà e approfondirà come sempre con tatto e sensibilità. Dieci suggestioni sonore proposte una alla volta nell’avvolgente studio di “TI SENTO” dove campeggeranno i disegni di Andrea Camerini, che in tempo reale interpreterà artisticamente i suoni ascoltati.

Per la prima volta in assoluto a TI SENTO si cederà la scena a Orietta Berti per una canzone eseguita dal vivo. Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, si coinvolgerà l’ospite in un semplice ma significativo esercizio utilizzando, un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che abbia un significato importante e attuale.

Intanto Pierluigi Diaco continua l’appuntamento radiofonico con TI SENTO su RAI RADIO2 e in visual su RAI PLAY in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 20:00 alle 21:00. TI SENTO – il suono delle emozioni – è un programma scritto da: Pierluigi Diaco, Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti. Regia: Luca Nannini

redazione