CS_Chi l’ha visto?

Torna l’inchiesta sulla scomparsa di Andreea

Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, ancora non si trova e “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli domani in prima serata su Rai 3, porta avanti la sua inchiesta con nuove interviste e tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E poi il caso di un’altra ragazza, la miss Annamaria che è caduta dal balcone della casa dove era in vacanza con gli amici: documenti esclusivi sui tre indagati per la sua morte. Inoltre la misteriosa scomparsa di un ragazzo di soli 14 anni: perché è scappato dalla comunità nella quale viveva? Come sempre anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

