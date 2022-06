CS_DICE x LUCE MUSIC FESTIVAL: MAHMOOD, ELISA, FRANCO 126,FABRI FIBRA, TOMMASO PARADISO, IRAMA, VENDITTI & DE GREGORI & MORE￼

L’estate 2022 in Puglia ritrova le sonorità di Luce Music Festival – Approdi musicali, il festival itinerante ideato e prodotto da Fanfara, Urem e Ulixes che giunge quest’anno alla sua quarta edizione e che trova in DICE un nuovo partner sul territorio italiano.

Il format itinerante pensato per valorizzare i porti fisici o metaforici, quali luoghi di approdo e accoglienza delle diversità, porterà il meglio della musica italiana in tre location affascinanti: Banchina San Domenico, a Molfetta in provincia di Bari, dove il palco guarda il mare e il profumo di salsedine bacia le note musicali, Monopoli negli spazi reinventati dell’ex Deposito Carburanti, grazie al progetto di rigenerazione urbana Think Tank e Fasano, in provincia di Brindisi, nell’incantevole piazza Ignazio Ciaia, puntellata di palazzi signorili scolpiti nella bianca pietra calcarea. Molfetta ospiterà moltissimi artisti, tutti i ticket sono già disponibili sulla APP di ticketing DICE. Il 9 luglio si parte con Ariete, la giovanissima promessa della musica italiana che colpisce dritto al cuore con Specchio tour e Drast e Lil Kvneki, il duo Psicologi (15 luglio), con la loro musica dalla semplicità spiazzante, incentrata su temi tipici dell’adolescenza, ma sviluppati con lo stile tipico della Generazione Z ; il 16 luglio arrivano Mecna e CoCo, la cui intesa umana e musicale ha dato vita ad un duo pronto a far ballare fra atmosfere leggere e sognanti, in grado di spaziare dal rap al pop all’r&b; continuano la marea di stelle della musica italiana, Mahmood con il suo Ghettolimpo Tour (23 luglio) ed Elisa con il suo nuovo enorme progetto musicale Back to the future, in cui esprime il bisogno di reagire alla situazione mondiale che si sta vivendo e la necessità di un cambiamento radicale, anche e soprattutto per l’ambiente (24 luglio); chiudono la tappa molfettese del Festival il cantautore romano Franco126 (28 luglio) con il suo Dal Vivo – Estate 2022 e il felice ritorno sulle scene musicali di Fabri Fibra con Caos tour (29 luglio).

Ad agosto, Luce Music Festival getta l’ancora a Monopoli, in collaborazione con Festival Costa dei Trulli, negli spazi generati dall’incredibile percorso partecipato di rigenerazione urbana dedicato all’Ex Deposito Carburanti che ha dato vita al Think Tank, spazio creativo e multidisciplinare e “sbarcano” nel cuore della Puglia, Tommaso Paradiso (3 agosto) con una scaletta formata esclusivamente dai suoi più grandi successi per cantare a squarciagola dall’inizio alla fine e Irama ( 5 agosto) che torna sul palco dopo 3 anni con i brani del suo ultimo album Il giorno in cui ho smesso di pensare e non solo.

Fasano, attende Luce Music Festival invece dopo il ferragosto, per viverne gli ultimi due appuntamenti: quello con la comicità surreale, imprevedibile e scanzonata di Rimbamband, la formazione pugliese di eclettici e sorprendenti musicattori in grado di giocare con la musica per farne teatro che riproporranno in piazza Ciaia il 18 agosto il meglio del loro repertorio, in uno show gratuito con prenotazione obbligatoria e il gran finale – il 19 agosto – con due colossi della musica italiana, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, insieme sullo stesso palco, con le loro canzoni, patrimonio della memoria emotiva di generazioni di italiani.BIGLIETTI DISPONIBILI SU DICE

https://link.dice.fm/lucemusicfestival