CS_La Rai per il 2 giugno

La programmazione completa per la Festa della Repubblica

La Rai dedicherà due giorni alle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana con collegamenti, dalla parata militare ai concerti del Quirinale, approfondimenti e programmazioni dedicate anche on demand su RaiPlay. Si comincia mercoledì 1° giugno con la diretta su Rai 1 del concerto per la Festa della Repubblica, alle 18:25, dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. Il Maestro Myung- Whung Chung dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, e la diretta è a cura di Rai Cultura e in collaborazione con Rai Quirinale.

Giovedì 2 giugno si entrerà nel cuore della Festa della Repubblica con la Parata militare, dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 9.45, a cura del Tg1 (09:45) e con finestre di collegamento nei programmi Storie Italiane (11:30), È sempre mezzogiorno (11:55), Oggi è un altro giorno (14:00) e La vita in diretta (17:05). Alle 20.30 andrà in onda l’esibizione di Gianni Morandi con il ‘canto degli italiani’ dall’Arena di Verona. In seconda serata l’approfondimento di Porta a Porta: ospite in studio il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Giorgio Mulè.

Rai 3 dedicherà il pomeriggio alle celebrazioni: alle 16, dall’Aula del Senato, la cerimonia conclusiva dell’iniziativa “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” a cura di Rai Parlamento. Dalle 17 due produzioni speciali della Rai: nell’ambito della serie sui Carabinieri “Storie benemerite”, va in onda ‘Tutti gli uomini del Presidente’, la storia dei Corazzieri che tutelano l’incolumità del Capo dello Stato. A seguire “Il futuro passa da qui – la nostra Costituzione” una produzione di Rai Ragazzi per celebrare con lo sguardo dei giovani la Costituzione e i suoi valori. Non mancherà l’approfondimento di Passato e Presente con ‘1946. La nascita della Repubblica’ (Ore 13:15 e in replica alle 20:30 su Rai Storia).

Tutte le Testate nazionali e le varie edizioni regionali della Testata Giornalistica Regionale dedicheranno ampia copertura informativa alle celebrazioni nelle edizioni dei rispettivi Telegiornali, e RaiNews24 realizzerà anche uno speciale di mezz’ora con ospiti e inviati nella programmazione del mattino. Non mancherà il Tg Kids dedicato ai ragazzi, su Rai Gulp alle 21.50.

Documentari e approfondimenti saranno garantiti anche da Rai Storia sulla nascita della Repubblica, il valore del voto e la storia italiana con testimonianze esclusive dagli archivi Rai. Materiali che saranno presenti anche sul portale di Rai Cultura e sulla piattaforma Rai Play dove, oltre agli spazi dedicati ai documentari e programmi speciali, sarà possibile rivedere anche la fiction ‘De Gasperi – L’uomo della speranza’ (di Liliana Cavani, 2005) e i docu-film ‘Storia di Nilde’ (di Emanuele Imbucci, 2019).

Su Rai Play anche la diretta del concerto per la Festa della Repubblica, mentre contenuti on line saranno disponibili anche su RaiPlay Learning e RaiPlay Sound, che dedicherà uno spazio a programmi radio e podcast prodotti sul tema.

La Festa della Repubblica, infine, sarà evidenziata a pagina 407 del Televideo.

Redazione