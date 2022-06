CS_”Via delle storie”

Tra i borghi da salvare

Questa settimana il viaggio di “Via delle storie” farà conoscere alcuni dei borghi più sorprendenti del nostro paese, luoghi di straordinario fascino ma ormai abbandonati, come Pentidattilo, paese minuscolo della Calabria a pochi passi dal mare, o Pennapiedimonte, la Matera d’Abruzzo. Nella puntata in onda il 6 giugno intorno alle 23.20 su Rai 1 si racconterà la storia dei loro abitanti, di scelte radicali: l’eremita che vive in una valle incontaminata e chi, invece, ha deciso di abitare in un paesino senza servizi per salvarlo dall’abbandono.

Nella trasmissione anche il sindaco di Montalto delle Marche, che amministra uno dei borghi a cui andranno i fondi del Pnrr destinati ai progetti di rigenerazione in chiave culturale e turistica per assicurare nuova vita a luoghi come questi, e Claudio Caprara, giornalista de Il Post che ha una rubrica che si occupa dei luoghi più piccoli e dimenticati d’Italia. Conduce Giorgia Cardinaletti.