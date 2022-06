Su Canale 5 da lunedì 6 giugno la serie più attesa del day-time estivo: Un altro domani

Su Canale 5 prende il via dal 6 giugno alle ore 14:45, la serie più attesa del day-time estivo: «Un altro domani». In onda dal lunedì al venerdì, il titolo narra – in diverse linee temporali – l’avvincete storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.



La prima, Julia (Laura Ledesma), trentenne, vive nell’odierna Spagna e ha ereditato la casa di montagna dal padre.

La seconda, Carmen (Amparo Piñero), nonna di Julia, sbarca nella Guinea degli Anni ’50, che all’epoca era una colonia spagnola.



Al centro della serie, l’anticonformismo di due donne, ognuna delle quali femminista a proprio modo, entrambe desiderose di cambiare il mondo, di realizzare i propri sogni, di lottare per l’amore, anche se tutto è contro di loro…



Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un’attenzione confermata anche dal premio assegnatole quale migliore serie di day-time, alla 60ª edizione del Festival Rose D’Or, uno degli eventi più prestigiosi del settore televisivo spagnolo.



Nel cast di Dos Vidas (tit. orig.), oltre a Ledesma (Reinas) e Piñero (Summertime), alcuni volti noti al pubblico dell’ammiraglia Mediaset: Manuel Regueiro, Iago Garcia, Aída de la Cruz e Borè Buika.

redazione