CS_AKA 7EVEN: grande successo per l'”AKA 7EVEN LIVE” nei club di ROMA e NAPOLI, uno show da vera popstar che l’artista riproporrà domani, giovedì 9 giugno, a MILANO. Seguiranno live estivi che lo porteranno in giro per tutta Italia.￼

AKA 7EVEN

GRANDE SUCCESSO PER L’AKA 7EVEN LIVE

NEI CLUB DI ROMA E NAPOLI

uno show incredibile da vera POPSTAR

GIOVEDÌ 9 GIUGNO A MILANO

ULTIMA DATA INDOOR PRIMA DEI LIVE ESTIVI

CHE LO PORTERANNO IN GIRO PER TUTTA ITALIA

Grande successo per le prime date dell’AKA 7EVEN LIVE, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che ha visto Aka 7even protagonista di un incredibile show dal respiro internazionale per le prime tre date nei club. Quelli di venerdì 3 giugno all’Atlantico di Roma e di domenica 5 (sold out) e lunedì 6 giugno alla Casa della Musica di Napoli sono stati concerti in cui l’artista ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in piedi un live unico nel suo genere e confermare anche dal vivo il successo avuto in questo anno!

Cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli hanno incantato pubblico e critica: uno spettacolo unico, con la direzione artistica di Max Kleinz (Cosmophonix), che Aka 7even riproporrà sul palco del Fabrique di Milano domani, giovedì 9 giugno.

Accompagnato da ospiti come Briga, Lele Blade, LDA e Matteo Romano, Aka 7even ha voluto concedere spazio anche ad artisti emergenti in apertura dei vari live, creando un clima di condivisione sul palco e alternando il tutto a momenti intimi e speciali di coinvolgimento con i fan.

Ma le sorprese non finiscono qui, l’artista ha già annunciato le date estive che lo porteranno in giro per l’Italia. Questi gli appuntamenti indoor e outdoor confermati finora, prodotti e distribuiti da VIVO Concerti:

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

opening Urano

ospite BRIGA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

opening Gabriele Esposito

ospite LELE BLADE

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

opening Agon e Yoseba

ospite LDA

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

opening Crytical

ospite MATTEO ROMANO

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj – ingresso gratuito

19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE)

live show con dj – ingresso gratuito

5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band

9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band – ingresso gratuito

11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM)

live show con dj – ingresso gratuito

16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU)

live show con dj – ingresso gratuito

17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

live show con band

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS)

live show con dj – ingresso gratuito

Info e biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Finalmente l’artista, dopo la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAS, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano preferito ai Nickelodeon KCA 2022, porterà live i brani che ci hanno fatto ballare in questi due anni e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Come la prima volta” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile ovunque al link https://aka7even.lnk.to/clpv. È fuori anche il videoclip del brano, diretto da Simone Peluso e visibile al link https://youtu.be/cc3acjgBcvM.

Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “Come la prima volta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse la prima volta.

Il cantautore ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale alle sue spalle.

