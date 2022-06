CS_FOO FIGHTERS insieme alla famiglia Hawkins presentano.. THE TAYLOR HAWKINS TRIBUTE CONCERTS! Annunciati due concerti unici il 3 settembre allo Stadio di Wembley, a Londra e l’altro il 27 settembre al Kia Forum, Los Angeles￼

FOO FIGHTERS

insieme alla famiglia Hawkins

presentano

THE TAYLOR HAWKINS TRIBUTE CONCERTS

ANNUNCIATI OGGI DUE CONCERTI UNICI

IN MEMORIA DI TAYLOR HAWKINS

Il 3 settembre allo Stadio di Wembley, Londra

Il 27 settembre al Kia Forum, Los Angeles

I FOO FIGHTERS hanno annunciato attraverso i loro social due concerti di portata mondiale in ricordo di TAYLOR HAWKINS, per celebrare la sua memoria e la sua eredità come icona del rock: il 3 settembre allo stadio di Wembley a Londra e il 27 settembre al Kia Forum a Los Angeles.

www.instagram.com/p/Cei5ny7riCL/

Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee si uniranno alla famiglia Hawkins per commemorare la vita, la musica e l’amore del loro marito, padre, fratello e compagno di band scomparso prematuramente con “The Taylor Hawkins Tribute Concerts”.

Taylor Hawkins era una delle figure più rispettate e amate della musica, il suo talento e la sua personalità magnetica lo hanno reso caro a milioni di fan, colleghi, amici e altre leggende della musica in tutto il mondo, che hanno pianto la sua prematura scomparsa con tributi appassionati e sinceri.

Dopo l’improvvisa morte di Taylor Hawkins, avvenuta lo scorso 25 marzo 2022, i Foo Fighters hanno cancellato tutte le date del tour mondiale in corso e si sono chiusi in un rispettoso silenzio.

“The Taylor Hawkins Tribute Concerts” saranno due live che uniranno la famiglia Hawkins insieme ai “fratelli” Foo Fighters e a colleghi artisti e amici che saliranno sui palchi di Wembley e del Kia Forum.

I biglietti saranno in vendita dal 17 giugno. Qui la newsletter per restare aggiornati: https://confirmsubscription.com/h/r/0A9AAF2F1120A902.

redazione