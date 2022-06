CS_Ennio Morricone torna in vinile: L’Assoluto Naturale!￼

Dopo 40 anni tornano su 33 giri le musiche del Maestro per il film di Mauro Bolognini del 1969. Vinile rosa 180 gr. per un dramma sentimentale borghese tra musica classica, jazz, pop e lounge

L’assoluto naturale: la colonna sonora di Ennio Morricone!

ENNIO MORRICONE

L’Assoluto Naturale OST

(Ltd. ed. Solid Pink Vinyl)

AMS Records | Cinevox Record | BTF Vinyl Magic

Dopo la colonna sonora di L’ultimo treno della notte, AMS Records pubblica un nuovo album del maestro Ennio Morricone: assente su vinile da 40 anni, torna nella sua nuova versione con audio rimasterizzato e un nuovo layout grafico la colonna sonora di L’Assoluto Naturale di Mauro Bolognini.

L’Assoluto Naturale, diretto da Bolognini del 1969 dopo gli episodi di Capriccio all’italiana e Bellissimo Novembre, fu tratto dall’omonimo romanzo di Goffredo Parise. Il film, con Laurence Harvey, Sylva Koscina e Isa Miranda, appartiene al filone del dramma sentimentale borghese molto in voga in quegli anni – il cui capostipite potremmo identificare nel noto Metti, una sera a cena di Patroni Griffi – e gode di una colonna sonora che mescola musica classica, jazz, pop e lounge in diverse rielaborazioni del tema principale, come solo Morricone era in grado di fare. Si distingue, tra le orchestrazioni dirette da Bruno Nicolai, il brano Assalito dalle rondini, composizione astratta per archi caratterizzata da dissonanze cariche di tensione e orchestrazioni dal sapore drammatico.

Pubblicata originariamente nel 1969 e ristampata in alcune successive edizioni, la colonna sonora de L’Assoluto Naturale mancava in vinile da ben 40 anni. Edizione in vinile rosa 180gr. Per tutto il mese di giugno è possibile avere uno sconto del 10% utilizzando il coupon ASSOLUTONATURALE10 nel sito BTF.

Tracklist:

Side A:

1. L’assoluto naturale 3:34

2. Sempre più verità 2:50

3. È facile 2:21

4. Calde occhiate 1:50

5. Studio di colori 1:10

6. Il profumo della tua pelle 2:02

7. Laboriosamente 6:48

Side B:

1. Sembravi desiderare 2:40

2. Amare assolutamente 4:00

3. È la solita storia 1:01

4. Imparare a conoscere 4:07

5. L’estate è vicina 3:00

6. Assalito dalle rondini 5:32

7. Il profumo della tua pelle (Ballata per organo) 2:17

Redazione