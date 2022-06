CS_Carlo Conti presenta “Top Dieci”

Il programma che gioca sui gusti e sui costumi degli italiani

Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, venerdì 24 giugno su Rai 1 alle 21.25, torna “Top Dieci”, programma di intrattenimento in sei puntate con Carlo Conti in veste di padrone di casa. La trasmissione vuole giocare con leggerezza sui gusti e i costumi degli italiani, nel segno dell’intrattenimento, ma anche, della memoria e dell’attualità. Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da tre personaggi noti, si sfideranno su classifiche di ogni genere. Sarà loro compito riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi del nostro Paese.

Quali sono i dieci dischi più venduti nel 1988? E le dieci parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2019? O ancora, i dieci nomi preferiti dai genitori nel 1960? “Top Dieci” sarà un’occasione divertente per scoprire curiosità del passato e del presente del nostro Paese, nel segno dell’allegria.

