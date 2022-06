CS_Musicultura 2022 dallo Sferisterio di Macerata

Con Veronica Maya ed Enrico Ruggeri le note on air

Domani, 25 giugno, lo Sferisterio di Macerata sarà la cornice della serata finale di Musicultura 2022. Le voci di Veronica Maya ed Enrico Ruggieri, conduttori d’eccezione, accompagneranno le performances dei finalisti in gara e degli ospiti che si alterneranno sul palco marchigiano. Sarà Rai Radio1 a proporre in diretta l’intera serata che poi verrà proposta in seconda serata a luglio su Rai2. Non mancherà, come di consueto, il supporto di Rainews24 e Tgr a cui si aggiungono da quest’anno quelli di Rai Italia, Rai Canone e Rai Play Sound. Protagonisti sul suggestivo palco saranno Manuel Agnelli, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini ed Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra unica apparizione in Italia dell’artista islandese, con i quattro artisti vincitori del Festival più votati dal pubblico la sera prima, per conquistare il titolo di Vincitore assoluto. La regia televisiva sarà firmata da Duccio Forzano.

redazione