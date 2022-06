CS_La finale de “L’Isola dei famosi”

In prima serata su Canale 5, appuntamento con la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Si chiude questa sera l’edizione più lunga della storia programma. Chi tra Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marcedesz Henger, Marialaura Devitis e Luca Daffrè sarà incoronato vincitore? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Redazione