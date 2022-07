Domenica 3 luglio, in prima serata su Canale 5 arriva il film “Room” diretto dal regista irlandese Lenny Abrahamson con Brie Larson, Megan Park, William H. Macy, Jacob Tremblay, Joan Allen, Sean Bridgers.



Joy, una giovane e affascinante ragazza, viene rapita da uno sconosciuto – un uomo che verrà poi chiamato Old Nick – che, dopo averla rinchiusa in una casa isolata, abusa più volte di lei, lasciandola nel corso di questi rapporti incinta. La storia inizia il giorno del quinto compleanno di Nick, il figlio di Joy, un bambino che non ha mai visto il mondo esterno, costretto a vivere in una fredda baracca insieme a sua madre. Per loro è severamente vietato uscire dalla stanza, la cui porta è chiusa con un codice di sicurezza. Ma Joy non vuole più vivere nella paura e vuole salvare la vita di suo figlio, così architetta un piano ingegnoso.



LO SAPEVATE CHE…

La pellicola Room è ispirata alla storia vera raccontata nel romanzo di Emma Donoghue ‘Stanza, letto, armadio, specchio’: nella cittadina austriaca di Amsetten avviene un drammatico episodio di cronaca nera, fatto che verrà poi ricordato come il caso Fritzl.

Il film è stato candidato a quattro premi Oscar, tra cui miglior film, vincendone solo uno a favore della miglior attrice protagonista, ovvero Brie Larson.

Brie Larson ha vissuto un mese isolata in camera sua, senza telefono né internet. Lo scopo era sperimentare come si dovesse sentire il suo personaggio durante la prigionia.

Il piccolo attore Jacob Tremblay, che interpreta Jack nel film, in realtà aveva otto anni al tempo delle riprese.

