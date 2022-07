CS_ERMAL META: al via il 6 luglio da Genova il “TOUR ESTIVO 2022”.￼

ERMAL META

AL VIA IL 6 LUGLIO DA GENOVA

IL “TOUR ESTIVO 2022”

ERMAL META è pronto a tornare a esibirsi sul palco e ad abbracciare il suo pubblico con il suo “TOUR ESTIVO 2022”, che partirà mercoledì 6 luglio da Genova per poi attraversare tutta l’Italia.

Queste tutte le date del tour, prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo:

6 luglio – Genova, Teatro Ai Parchi Di Nervi

8 luglio – Roma, Villa Ada

13 luglio – Brescia, Arena Campo Di Marte

14 luglio – Novara, Ex Caserma Passalacqua

15 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

16 luglio – Asti, Astimusica

21 luglio – Ferrara, Ferrara Summer Festival

29 luglio – Villa Lagarina (TN), Castelfolk

30 luglio – Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG), Suoni Controvento

31 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

3 agosto – Udine, Castello

8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce

9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

10 agosto – Gatteo (FC), Mura Castello Malatestiano

14 agosto – Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari

16 agosto – Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa

17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

20 agosto – Roseto Capo Spulico (CS), Parco Qualità della Vita

I biglietti sono disponibili in prevendita.

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

La tournée teatrale di Ermal Meta è invece programmata per la primavera 2023 e avrà inizio il 25 febbraio 2023, con la data zero prevista al PALAINVENT di JESOLO – VE, e terminerà il 22 aprile 2023 al PALA CONGRESSI di LUGANO.

Per info: www.mescalmusic.com, www.friendsandpartners.it e www.vertigo.co.it

È disponibile in libreria e in eBook, Domani e per sempre (La nave di Teseo, collana Oceani, pp. 554, 20 euro), il romanzo d’esordio di ERMAL META: uno straordinario romanzo di formazione, in cui Ermal racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani.

Sono inoltre già stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva e i diritti di traduzione sono già stati venduti in Germania e Spagna.

È l’inverno del 1943: nell’Europa scossa dalla Seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi l’occupazione tedesca.

Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese, Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così accanto a lui ci sono l’amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kajan.

Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso, ma nell’Albania dominata dalla dittatura comunista e nell’Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra. Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli che spingeranno il destino di Kajan a compiere traiettorie imprevedibili.

Questi i prossimi appuntamenti di Ermal Meta in cui presenterà il libro Domani e per sempre:

9 luglio – Polignano (BA) – Festival Libro Possibile – h. 21.00

10 luglio – Brindisi – Rassegna Il Segnalibro / Giardino ex Convento Santa Chiara – h. 21.00

11 luglio – Ceglie Messapica (BR) – Una Valle di Libri / Piazza Plebiscito – h. 21.00

23 luglio – Brugnato (SP) – Brugnato 5Terre Outlet Village – h. 21.00

24 luglio – Viadana (MN) – Libri in Castello / Castello di Viadana – h. 21.00

25 luglio – Velletri (RM) – Festival Velletri Libris / Chiostro della Casa delle Culture e della Musica – h. 21.00

26 luglio – Peschici (FG) – Festival Gargano dei Giornalismi / Piazza Pertini – h. 21.00

27 luglio – Giffoni Vallepiana (SA) – Giffoni Film Festival / Cittadella del Cinema – h. 17.45

20 settembre – San Vito Lo Capo (TP) / Cous Cous Fest

22 settembre – Trani (BAT) / I Dialoghi di Trani

redazione