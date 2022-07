PINK FLOYD Dopo 4 anni di litigi, esce finalmente a settembre la nuova versione di ”Animals”

La fanbase dei Pink Floyd, già a conoscenza di un nuovo mix di ”Animals” da quattro anni a questa parte, può finalmente contare su una data d’uscita ufficiale. A comunicarlo è Warner, che fissa al 16 settembre la data di pubblicazione della versione standard e al 7 ottobre quella della versione deluxe.Come è noto, i ritardi di pubblicazione di ”Animals 2018 Remix”, che gode di una nuova registrazione con audio 5:1 surround, sono dovuti ad annosi attriti tra Roger Waters e David Gilmour. In particolare, i due si sono scontrati sulle liner notes da apporre o meno sulla ristampa: Waters le voleva e il chitarrista era contrario, il primo era convinto che aggiungessero completezza e contestualizzazione all’opera, il secondo voleva che fossero tolte, non perché non rispondessero al vero, ma per conferire all’album e alla band un alone di mistero.

L’ultima parola dovrebbe avercela avuta Gilmour, stando alle dichiarazioni dello scorso anno dello stesso Waters, che aveva dato il beneplacito alla versione senza note. ”I Pink Floyd non hanno mai avuto note di copertina, ‘qualcuno’ le vuole, e ha convinto un giornalista a scriverle. Io, però, non le ho approvate, e lui si è un po’ incazzato. Povero ragazzo…” (David Gilmour, giugno 2021).

A proposito di Roger Waters, il cantante e bassista è pronto per tornare in tour negli Stati Uniti. Per promuovere il tour l’ex Pink Floyd si è esibito al Late Show di Stephen Colbert eseguendo i brani ”Another Brick in the Wall Pts. 2 & 3” e ”The Happiest Days of Our Lives”. (SentireAscoltare)

