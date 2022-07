A Chi l’ha visto? un appello della mamma di Andreea

Conduce Federica Sciarelli

Rompe il silenzio la mamma di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, facendo un appello disperato a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 6 luglio, in prima serata, alle 21,20 su Rai 3: “Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”.

Una giovane mamma si opera allo stomaco: voleva dimagrire ma muore. Era indispensabile questo intervento chirurgico? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.