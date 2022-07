CS_Euro2022, per le Azzurre c’è l’Islanda

Seconda giornata della fase a gruppi, serve una vittoria dopo il brutto esordio

“Quella che avete visto contro la Francia non è la vera Italia. Noi non siamo così”, parola di Valentina Giacinti. Alla vigilia del match contro l’Islanda la neo attaccante della Roma, che contro le transalpine, domenica scorsa, entrando nella ripresa, ha raggiunto le 50 presenze in Nazionale, ha le idee chiarissime e, soprattutto, non ha perso la speranza che il torneo continentale possa ancora vedere le Azzurre protagoniste, come fu al Mondiale francese di tre anni fa. Contro l’Islanda, squadra di spessore tecnico e fisico, guidata in attacco dalla milanista Bjorg Thorvaldsdottir, in gol domenica scorsa contro il Belgio, serve una vittoria, giovedì pomeriggio, 14 luglio, al Manchester City Academy, per il morale e, ovviamente, per la classifica. Uscire con i tre punti restuirebbe all’Italia, contemporaneamente, il sorriso e la fiducia.

Italia-Islanda – calcio d’inizio alle 18.00 ora italiana – sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Rai Radio 1, e visibile anche in streming, su RaiPlay: telecronaca di Tiziana Alla e Carolina Morace, interviste e interventi da bordocampo di Alessandra D’Angiò e presentation pitch con Simona Rolandi e Katia Serra, in onda già dalle 17.45. Sara Meini, invece, racconterà la partita ai radioascoltatori.

Redazione