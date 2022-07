CS_L’icona mondiale P!NK pubblica il nuovo brano “IRRELEVANT”, scritto insieme al vincitore di un Grammy Award Ian Fitchuk.

L’ICONA MONDIALE

La cantautrice acclamata dalla critica e superstar internazionale P!NK, ha pubblicato il nuovo brano intitolato “IRRELEVANT” https://pink.lnk.to/Irrelevant (RCA Records/Sony Music) con il quale esorta i suoi fan a lottare per difendere i propri diritti.

Il brano è un vero e proprio in inno di protesta, ed è stato scritto dalla stessa P!NK insieme a Ian Fitchuk, che segna la prima collaborazione tra l’artista e il produttore e cantautore vincitore di un Grammy Award

Parlando della nuova canzone, P!NK afferma: «In quanto donna con un’opinione che non ha paura di espimersi e far sentire la propria voce, posso dire che è molto snervante quando mi sento dire che quello che sono e penso è irrilevante. Io sono rilevante perché esisto e perché sono un essere umano. Nessuno è irrilevante. E nessuno può togliermi la parola».

Con questo progetto l’artista intende sostenere l’operato dell’organizzazione “When We All Vote”, annunciando che i proventi di “Irrelevant” saranno devoluti all’iniziativa di voto nonpartisan creata da Michelle Obama, che ha come scopo quello di cambiare il processo che ruota intorno al sistema del voto e cercare di incrementare il numero dei votanti durante ogni elezione per eliminare i divari di età e di razza.

Ad oggi, più di 100 milioni di persone sono state sensibilizzate e istruite sul sistema di voto generando un aumento delle registrazioni dei lettori.

Dal suo debutto nel 2000, P!NK ha pubblicato 8 album, 1 album greatest hits, ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo, ha all’attivo 15 singoli entrati nella Top 10 della Billboard Hot 100 chart (quattro dei quali hanno raggiunto la #1) e ha riempito con I suoi concerti le arene di tutto il mondo. Inoltre, ha vinto 3 Grammy Awards (con 20 nomination), un Daytime Emmy Award, 7 MTV Video Music Awards (incluso Vanguard Award nel 2017), 2 MTV Europe Awards, due People’s Choice Awards, è stata nominata come Billboard’s Woman of the Year nel 2013, e di recente ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un The Brits Outstanding Contribution To Music Award (primo artista internazionale a ricever questo premio). Lo scorso maggio, è stata Billboard Music Award’s Icon Recipient.

L’ultimo album in studio di P!NK, “Hurts 2B Human”, ha segnato il suo terzo debutto consecutivo al #1 della classifica Billboard 200 e delle classifiche di vendita di 8 paesi. Il primo singolo estratto “Walk Me Home” ha raggiunto la #1 della Billboard’s Adult Pop Airplay chart negli Stati Uniti, e insieme a “Can We Pretend” il #1 della Billboard’s Dance Club Songs Chart.

Nel 2020, P!NK ha pubblicato “Cover Me In Sunshine“, un duetto con sua figlia Willow Sage Hart. Lo stesso anno, è uscito il suo documentario “P!NK: All I Know So Far” su Amazon Prime Video acclamato dalla critica così come il suo progetto live musicale “All I Know So Far: Setlist”.

P!NK sostiene diversi enti di beneficenza tra cui: No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, Autism Speaks and Human Rights Campaign, ed è ambasciatrice UNICEF.

