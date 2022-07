CS_Riccardo Fogli prosegue il suo tour con due date in Canada alle Cascate del Niagara dove porterà il libro disco “Predestinato (Metalmeccanico)”, di recente lanciato sul mercato con la nuova versione di “Storie di tutti i giorni”.￼

Riccardo Fogli

in Tour

il 6 e 7 agosto in Canada

alle Cascate del Niagara

con

“Storie di tutti i giorni”

e i successi

tratti da

Predestinato

(Metalmeccanico)

pubblicato per i 40 anni dalla vittoria di Sanremo

In occasione del 40° anniversario dalla vittoria del Festival di Sanremo, era il 1982, Riccardo Fogli prosegue il suo tour con due date in Canada alle Cascate del Niagara dove porterà il libro disco “Predestinato (Metalmeccanico)”, di recente lanciato sul mercato con la nuova versione di “Storie di tutti i giorni” realizzata con gli arrangiamenti di Mauro Ottolini.

«Tornare dopo più di due anni a suonare live con la band – racconta Riccardo Fogli – è una grande soddisfazione anche perché in realtà io sono un “Predestinato Metalmeccanico”. La mia famiglia era una semplice famiglia di operai e io a 15 anni ero alla Piaggio di Pontedera. Torno a cantare con la band in giro per il mondo e nella mia Italia le più importanti canzoni che sono dentro questo libro/disco riarrangiato dal M° Ottolini con l’aggiunta, fra le altre, degli ultimi singoli e di due canzoni dedicate ai miei figli arrangiate da Filadelfo Castro.»

Questa la tracklist dell’album: “Storie Di Tutti I Giorni”, “In Silenzio”, “Piccola Katy”, “Noi Due Nel Mondo E Nell’anima”, “Pensiero”, “Tanta Voglia Di Lei”, “Pierre”, “Che Ne Sai”, “Malinconia”, “Per Lucia”, “Io Ti Prego Di Ascoltare”, “Mondo (2020)” , “La Tenerezza ’93”, “Maledetto L’amore” , “Gli Angeli Hanno I Denti Bianchi” , e la bonus track di “La Tenerezza ’93 (Piano & Voce)”. Il disco è contenuto in un libro di 144 pagine scritto da Riccardo Fogli e curato da Michaela Sangiorgi. Nel libro anche un secondo cd con la versione audiolibro letta dallo stesso Fogli.

Qui il video: https://youtu.be/zO3Sk3CELEk

Il singolo è accompagnato da un video che documenta, nelle riprese, Riccardo Fogli in studio con L’Orchestra Ottovolante, da un’idea di Michele Sartori, realizzata da Federico Rettondini e che ha superato le 120mila visualizzazioni su Youtube. Ad oggi su Spotify Riccardo supera i 130mila ascoltatori mensili.

Ecco, in continuo aggiornamento, le date del Tour di cui si occupa, come sempre, Antonio Colombi della Color Sound:

29.07 CIVITANOVA MARCHE (MC)

06.08 NIAGARA FALLS (CANADA)

07.08 NIAGARA FALLS (CANADA)

10.08 TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU)

11.08 MILANO MARITTIMA (RA)13.08 PESCHICI (FG)

14.08 SANTA MARIA IMBARO (CH)

15.08 STORNARELLA (FG)

17.08 GROTTE DI CASTRO (VT)

27.08 BENEVENTO (BN)

31.08 MINTURNO (LT)

02.09 ROMA

08.09 MONTE SANGIUSTO (MC)

09.09 SANARICA (LE)

17.09 TORRICELLA SICURA (TE)

25.09 ROMA

04.10 LIVORNO

06.10 MERANO

23.10 ROMANIA

04.11 ATLANTIC CITY

05.11 CONNECTICUT

06.11 PENNSYLVANIA

Riccardo Fogli ha fatto parte dei Pooh fino al 1973. Nel 1976 pubblica “Mondo”, brano di Carla Vistarini e Luigi Lopez, che diventa un successo ed entra nella Top Ten della Hit Parade, nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo e vince con “Storie di tutti i giorni”. Nel 1987, per promuovere il disco ”Le infinite vie del cuore”, si riunisce ai Pooh per la realizzazione del singolo “Giorni cantati”. Escono poi altri album: “Amori di guerra” (1988), la raccolta “Non finisce così” (1989), che include il brano presentato quell’anno a Sanremo, e “Sentirsi uniti” (1990), nel quale è incluso “Ma quale amore”. Nel 1991 Fogli partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con un brano introspettivo, “Io ti prego di ascoltare”, che viene incluso insieme a “Dimmi chi sei” e “A metà del viaggio” nell’album intitolato come quest’ultimo pezzo, dove vengono rivisitati molti dei suoi grandi successi. Sempre nel 1991 incide “Amici”, brano scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, interpretato a due voci con Marcella Bella. Riccardo Fogli torna a Sanremo nel 1992 con “In una notte così”. Nel 2015, dopo 42 anni di assenza, rientra nei Pooh per il tour “Reunion” del 2016, organizzato per celebrare il cinquantesimo anno di attività del gruppo. Oltre a suonare in tutte le date del tour, Riccardo incide con i Pooh le nuove versioni, a cinque voci, di alcuni dei loro grandi successi, oltre ai quattro inediti presenti nel triplo cd/DVD live “Pooh 50 – L’ultima notte insieme”: “ Tante storie fa”, “Le cose che vorrei”, “Ancora una canzone” e “Traguardi”. Il 31 gennaio del 2017 Riccardo pubblica l’autobiografia “Un uomo che ha vissuto – Storie di tutti i miei giorni”. Il 3 novembre dello stesso anno esce “Insieme”, album realizzato con Roby Facchinetti, con cui partecipa anche al Festival di Sanremo 2018, presentando “Il segreto del tempo”. Il 27 novembre 2020 esce una versione rivisitata di “Mondo – sono un uomo che ha vissuto” con la presenza di Dodi Battaglia alle chitarre. Il 19 marzo 2021 pubblica “La tenerezza ’93”, dedicato al figlio Alessandro e il 2 luglio esce “Maledetto l’amore”. Il 22 aprile 2022 viene pubblicato il libro/disco “Predestinato (Metalmeccanico)” che contiene alcuni suoi successi riarrangiati tra cui la nuova versione di “Storie di tutti i giorni” a 40 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo, oltre a “La Tenerezza ’93” dedicato al figlio Alessandro, “Maledetto l’amore”, l’inedito “Gli angeli hanno i denti bianchi“, scritto per la figlia Michelle, ed una bonus track da scoprire. Il 30 agosto 2022 sarà a Piombino, città che ha visto nascere Riccardo Fogli musicista, con gli Slenders sua prima band, dove incontrerà le Autorità locali e il suo pubblico. Riccardo Fogli è attualmente in tour.

