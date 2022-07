CS_Su Retequattro ampio spazio alle comunicazioni del Premier Mario Draghi e al voto di fiducia in Senato

Mercoledì 20 luglio 2022, su Retequattro, ampio spazio sarà dedicato alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato e al successivo dibattito sulla fiducia con il voto:

• dalle ore 11.00, andrà in onda “Speciale Tg4 – Draghi al bivio”; a seguire il consueto appuntamento con l’edizione del Tg4 delle ore 12.00;

• dalle ore 14.00 alle ore 19.00, appuntamento con “Quarta Repubblica – Speciale Crisi di Governo”, condotto da Nicola Porro, per seguire minuto per minuto una giornata fondamentale per il futuro del Governo italiano, con il commento di tanti ospiti in studio e in collegamento;

• a seguire, come di consueto, l’appuntamento informativo quotidiano con l’edizione del “Tg4” delle ore 19.00;

• in access prime-time, tutti gli aggiornamenti con “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili, che prosegue in prima serata con “Controcorrente – Prima Serata”.

redazione