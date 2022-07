CS_Su Canale 5 la serie «La strada del silenzio»

Mercoledì 20 luglio, su Canale 5, in prima serata, nuovo appuntamento con la serie-thriller «La strada del silenzio». Presentata lo scorso aprile al MIPTV di Cannes, con il titolo inglese Silent Road, ha attirato l’attenzione di molti broadcaster ed è stata Mediaset ad aggiudicarsene i diritti esclusivi per l’Italia.



Il serial, di produzione greca (Filmiki Etairia), distribuito da Beta Film, il cui titolo originale è Siopilos Dromos, è firmato da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta della Penisola Ellenica.

Girata tra Atene e Eleusi (comune dell’Attica Occidentale che nel 2023 sarà tra le capitali della cultura europea, che si trova di fronte all’isola di Salamina, 20 km a nord-ovest di Atene), «La strada del silenzio» ha suscitato entusiastici commenti da parte della critica.



Athens Voice parla di una delle migliori serie, nella storia della tv greca. Cineramen rileva che la produzione non ha nulla da invidiare a quelle straniere e afferma che «i 13 episodi sono perfetti, dall’inizio alla fine». Il blog NouPou pensa che abbia lo stesso appeal delle serie Netflix, definendola un «diamante della tv greca». My Film spiega che il titolo è «chiaramente influenzato dal nuovo noir scandinavo, di cui prende il ritmo registico lento e un’estetica intensamente malinconica».



La trama – ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin – racconta un evento che turberà profondamente una piccola comunità locale: uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari, tutti figli di alcune delle famiglie più importanti della zona, assieme ad autista e a un assistente, scompaiono nel nulla. Secondo la polizia, si tratta di un rapimento di gruppo. Un caso nel quale verrà coinvolto anche un giovane giornalista, inaspettatamente al centro degli eventi.



L’intera cittadina è fortemente scossa dalla vicenda. Dal puzzle dei sospetti emergono passioni e intrighi, maschere e doppie vite. Di fronte all’incubo, le persone coinvolte sono costrette ad affrontare i propri dèmoni. È quindi necessario attraversare la Strada Silenziosa, per raggiungere la verità.

Ma, affrontata la necessaria espiazione, arriverà anche la redenzione?



Nel cast, Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.

