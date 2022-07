Musica: Bravi, Ron e Biondi per ‘Da Aosta ai 4 mila’

Torna il progetto ‘Da Aosta ai 4mila’. Nato due anni fa dall’esperienza del festival Aosta Classica, si concentra quest’estate su quattro appuntamenti sotto gli altrettanti quattromila della Valle d’Aosta: Cervino, Monte Bianco, Gran Paradiso e Monte Rosa. Il primo concerto si è svolto il 16 luglio scorso alla Chiesetta degli alpini di Breuil-Cervinia, con Neri per caso ft. Dolcenera in un evento inserito nel cartellone della Settimana del Cervino. Reduce da Sanremo 2022, Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, si esibirà mercoledì 3 agosto a Courmayeur, in località Pré de Pascal. Il giorno seguente, a Cogne (Belvedere di Gimillan) sarà la volta di Ron, che celebra in questi mesi i suoi 50 anni di carriera. Sabato 6 agosto, ad Ayas (Alpe Ciarcerio- Frachey) toccherà a Mario Biondi, che a febbraio ha pubblicato il suo ultimo album, ‘Romantic’. L’ingresso è gratuito e gli spettatori dovranno prenotarsi tramite la piattaforma online Eventbrite a partire da mercoledì 20 luglio alle ore 12. I concerti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale facebook di Rai Radio Tutta Italiana e successivamente parte del materiale girato andrà ad arricchire tre puntate televisive che verranno prodotte per Rai 2 e che andranno in onda il 27 agosto, il 3 e il 10 settembre, sempre alle ore 17. Le trasmissioni racconteranno per tre sabati consecutivi le bellezze della Valle d’Aosta, i territori in cui si svolgono i concerti e le loro ricchezze. (ANSA).

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati