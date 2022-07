Com. stampa: Paolo Nutini sabato a Trani, ed il Locus festival annuncia altri sold-out

Intanto il Locus festival prosegue il suo cammino appena iniziato, dopo le anteprime di Dj Shadow ed Alt-J a Bari, i concerti imminenti di Paolo Nutini a Trani e Kings of Convenience a Minervino (entrambi sold out), ci spostiamo a Fasano nel Parco Archeologico di Egnazia per Brunori Sas il 6 agosto e Caparezza (sold out) il 7 agosto.

Nel frattempo a Locorotondo si inaugura la mostra fotografica “JEFF BUCKLEY ETERNAL LIFE” il 31 luglio al Museo Perle di Memoria, alla presenza dell’autrice Merri Cyr oltre che di Guido Harari e Luca De Gennaro.

L’8 ed il 9 agosto ci si sposta in Piazza Moro a Locorotondo con Diodato, Joan As Police Woman e Carlo Massarini, e dal 10 agosto fino al 15 un’ininterrotta serie di concerti in Masseria Ferragnano con Venerus, Sons of Kemet, Mannarino, Cosmo, Carmen Consoli, Nu Genea, Caribou e molti altri. Gran finale il 20 e 21 agosto a Mola con La Rappresentante di Lista e Willie Peyote.

E poi ancora, gli eventi “Extra Locus” a Trani, Ostuni, Savelletri e Bari, ed i film in piazza a Locorotondo: “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” il 10 agosto, “Ennio” l’11 agosto (proiezioni gratuite in piazza Moro alle ore 20).

Tutto il programma e le informazioni sono disponibili sul sito locusfestival.it