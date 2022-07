CS_The Voice Senior

conduce Antonella Clerici

Dopo il successo di pubblico e di critica torna su Rai1 in prima serata l’appuntamento con la seconda stagione di The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese.

Otto puntate, condotte da Antonella Clerici. New entry del cast rispetto alla prima edizione, Orietta Berti sulle iconiche poltrone insieme a Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

The Voice Senior parte con sei Blind Auditions, le “audizioni al buio”, vera e propria cifra del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i ventiquattro aspiranti talenti musicali – sei per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo tre concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, in onda sabato 27 agosto.

redazione