CS_CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL sul mare dall’11 al 28 agosto con Achille Lauro, Francesco Renga, Lazza, Irama e molti altri￼

Stazione Musica in collaborazione con Shining Production annunciano il cartellone completo dei grandi eventi dell’edizione 2022 del Civitavecchia Summer Festival.

Ad aprire le danze l’11 agosto ci sarà uno degli artisti più importanti della scena rap italiana contemporanea, Lazza, seguito il 15 agosto dalla stand up comedy di Max Angioni che, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol 2, porterà il suo nuovo spettacolo: MIRACOLATO, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. I posti a sedere per l’evento avranno il prezzo simbolico di 5€, per festeggiare ferragosto tutti insieme.

Il 16 agosto ci sarà Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, seguito il 19 agosto (ingresso gratuito) dalla Piccola Orchestra Avion Travel che trasporterà il pubblico in un viaggio dalle sonorità pop-jazz, per poi lasciare il palco all’iconico Achille Lauro, ospite del Festival il 20 agosto. L’Artista porterà sul palco uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, accompagnato dall’Electric Orchestra.

Il 22 agosto sarà la volta degli Psicologi. Esponenti della generazione “post millennials”, Drast e Lil Kaneki raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva, mentre il 23 agosto ci sarà Francesco Renga, pronto a scaldare i cuori degli spettatori con la sua intensa vocalità per un evento a ingresso gratuito.

Il 24 agosto, storie e canzoni, di favole a volte spaventose, altre volte struggenti, diventeranno protagoniste di Decamerock, il nuovo spettacolo di Massimo Cotto (storica voce di Virgin Radio) con Chiara Buratti, Mauro Ermanno Giovanardi e Francesco Santalucia. Anche in questo caso l’evento sarà a libero accesso.

Il 25 agosto arrivaNoyz Narcos, figura fondamentale nella cultura rap e hip hop italiana, considerato un punto di riferimento dalle nuove generazioni come dai veterani, mentre venerdì 26 agosto, la musica lascerà spazio al teatro con la comicità di Enrico Brignano, che presenterà il suo nuovo show “MA…DIAMOCI DEL TU”. Il Civitavecchia Summer Festival continuerà fino al 28 agosto con eventi dedicati agli abitanti della città.



Nella splendida cornice del lungomare di Civitavecchia, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto, Civitavecchia Summer Festival offre un’esperienza imperdibile, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre. La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti della zona e a diventare il punto d’incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.“Vorremmo far conoscere la nostra città e il suo territorio attraverso la cultura. E quale miglior modo per farlo, se non un festival che unisce musica e spettacolo a un luogo ricco di storia e di bellezze naturali? Civitavecchia è il crocevia del turismo che passa e si sposta verso altre località. Questa è l’occasione di rimanere, di godersi il nostro meraviglioso territorio, la perfetta cornice del Civitavecchia Summer Festival” racconta Giordano Tricamo, organizzatore del festival e fondatore di Stazione Musica. “Grazie alla preziosa e recente sinergia con SHINING Production, questa nuova edizione del CSF è per noi una vera e propria ripartenza. La loro ventennale esperienza ci ha permesso di presentare un cast di tutto rispetto, tra musica e puro intrattenimento, portando il nostro festival a un livello pari o superiore a quello di moltissime altre realtà di livello nazionale. Vorrei inoltre ringraziare anche la rinnovata collaborazione con Wolli&Felix, un connubio artistico che si rinnova anche quest’anno in vista di questa bellissima edizione.”



“Il Civitavecchia Summer Festival quest’anno alza l’asticella. Proporremo eventi capaci di soddisfare tutti i gusti musicali, con nomi di grande richiamo della canzone e del panorama artistico italiani. Ma ci rivolgeremo anche ai più giovani proiettandoci su nomi emergenti, che sapranno attirare in città grandi numeri. Sarà un’estate memorabile” – commenta Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia, presentando il Festival.

Questi gli appuntamenti confermati:

11 agosto

LAZZA

15 agosto – ingresso 5€

MAX ANGIONI

Stand up comedy “Miracolato”

16 agosto

IRAMA

19 agosto – ingresso gratuito

AVION TRAVEL

20 agosto

ACHILLE LAURO

22 agosto

PSICOLOGI

23 agosto – ingresso gratuito

FRANCESCO RENGA

24 agosto – ingresso gratuito

DECAMEROCK

25 agosto

NOYZ NARCOS

26 agosto

ENRICO BRIGNANO

Per info: www.facebook.com/CivitavecchiaSummerFestival

I biglietti per Achille Lauro e Enrico Brignano saranno in vendita dalle 18 del 26 luglio, gli altri biglietti sono già disponibili su Mailticket e Ticketone.