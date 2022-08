CS_”Grease”

Martedì 9 agosto, in prima serata, Italia 1 ricorda l’attrice Olivia Newton-John, scomparsa ieri all’età di 73 anni, mandando in onda “Grease”, il musical cult che l’ha resa celebre insieme a John Travolta.

Nel corso delle vacanze estive, Danny ha conosciuto Sandy, una brava ragazza australiana con la quale ha vissuto una profonda storia d’amore. Al rientro a scuola Danny trova con grande sorpresa Sandy, che si è trasferita nella cittadina americana con la famiglia, ma il ragazzo, per far vedere ai suoi amici che è un duro non la calcola lasciando Sandy in lacrime.

LO SAPEVATE CHE:

Inizialmente la parte di John Travolta fu affidata ad Henry Winkler, Fonzie in Happy Days.

La sorella maggiore di John Travolta, Ellen Travolta, appare nel musical nella scena in cui le cameriere del Frozen Palace guardano in tv la diretta del ballo della scuola.

Con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò a incassarne oltre 394 in tutto il mondo.

Cast: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn

redazione