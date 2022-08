CS_Kilimangiaro Estate

Conduce Camila Raznovich

Dalla Polinesia alla città di Leh, nel Ladakh in India, passando per Malta. Viaggi raccontati da “Kilimangiaro Estate”, in onda domenica 14 agosto alle 21.20 su Rai 3. Ospite di Camila Raznovich la micropaleontologa Elisabetta Erba, autrice di 180 ricerche pubblicate su riviste prestigiose come Science, Nature e tante altre. La “Strana Coppia” di questa puntata è formata da una professoressa di Ingegneria idraulica dell’Università di Bologna e da un velista: Renata Archetti e Ambrogio Beccaria.

Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera, Floriana Pastore e Maria Iodice, assisteranno al rilascio in mare di una tartaruga in Sicilia.

redazione