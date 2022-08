CS_”Lo Show dei Record”

Sabato 20 agosto in prima serata su Canale 5 va in onda la riproposizione de “Lo Show dei Record“, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Alla guida di uno degli show più curiosi ed eletrizzanti Gerry Scotti.

Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022. Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari, ironia e divertimento.

I recordmen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nello show verrà dato spazio e voce anche alle loro storie di vita e alla loro quotidianità. Le spettacolari prove in esterna, verranno realizzate nel mitico Autodromo di Monza, vero tempio della Formula1. Sulle piste dell’autodromo si potrà assistere a performance “infuocate”, record di funambolismo e auto in corsa a tutta velocità.

A raccontare e ad assegnare i record in esterna un duetto d’eccezione: l’inviato Umberto Pelizzari – detentore, nella sua lunga carriera, di record mondiali in tutte le discipline legate all’apneae – e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, direttamente dal quartier generale di Londra.

Il compito di convalidare e certificare il raggiungimnento effettivo dei vari record realizzati in studio sarà affidato, invece, a due giudici inviati dal Guinness World Records: l’italiano Lorenzo Veltri e l’inglese Sofia Greenacre.

Oltre a loro, Marco Frigatti, figura storica del programma, sarà in collegamento dalla sede di Londra con la missione di raccontare ogni volta, grazie a delle clip esclusive del Guinness World Records, alcuni record straordinari provenienti da ogni parte del mondo.

Inoltre, in ogni puntata, Gerry Scotti ospiterà un campione sportivo noto per i suoi traguardi raggiunti, che sarà chiamato a cimentarsi in improbabili e bizzarri primati.