CS_FESTIVAL CONTRO 2022: Umberto Tozzi, Eiffel 65 e Max Angioni fra i prossimi protagonisti del Festival della Canzone d’Impegno a Castagnole delle Lanze (AT)

Dopo un primo fine settimana carico di eventi con cui il Festival Contro è tornato a riabbracciare il suo pubblico, questa settimana continuano gli appuntamenti a Castagnole delle Lanze in Piemonte, con la 163^ edizione della Fiera della nocciola. Martedì 30 agosto sul palco arriva la commistione di generi dei Lou Dalfin, protagonisti di un live che mescola tradizioni musicali popolari a un gusto contemporaneo. A far ballare il Festival Contro ci penseranno mercoledì 31 agosto la tribute band The Queen Tribute con Mahico e Divina Band prima dell’atteso concerto di Umberto Tozzi, protagonista della musica italiana atteso a Castagnole giovedì 1 settembre. Venerdì si celebrano gli anni Novanta con gli Eiffel 65, in una serata in cui sul palco saliranno anche Trigno e Tutta Fuffa. A chiudere questa edizione del Festival Contro arriva, il 3 settembre,la comicità di Max Angioni giovane protagonista della Stand Up Comedy italiana.