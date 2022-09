CS_”Tutto accade a San Siro”

Giovedì 1° settembre, in esclusiva e prima visione tv, arriva nel prime-time di Canale 5 una serata evento all’insegna della grande musica con Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro.

Uno spettacolo imperdibile, ideale per tutta la famiglia, per rivivere ancora una volta tutte le emozioni dell’evento che ha visto Alessandra Amoroso protagonista in una veste inedita allo stadio G. Meazza di Milano lo scorso 13 luglio e ora su Canale 5. Canta quasi interamente il suo repertorio accompagnata da un’orchestra di 47 elementi (guidata dal maestro Pino Perris) e dalla sua storica band composta da 8 musicisti. Balla insieme a 90 ballerini (sulle coreografie di Veronica Peparini). Intrattiene il pubblico, si diverte e fa divertire.

Tutto accade a San Siro (prodotto da Friends&Partners) è un vero e proprio live show cucito addosso alla cantante che taglia il traguardo del 200esimo concerto in grande stile anche su Canale 5.

Lo scorso 13 luglio, Alessandra si è esibita per la prima volta in uno dei luoghi sacri – non solo del calcio – ma anche della musica italiana e internazionale come lo stadio San Siro di Milano. Lo ha fatto su un palco mastodontico e ultramoderno impreziosito da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 metri quadrati di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali. Lo ha fatto per festeggiare la sua brillante carriera, costellata di grandi successi e iniziata, proprio su Canale 5, nel talent show Amici di Maria De Filippi nel 2009.

La regia è affidata a Luigi Antonini.

