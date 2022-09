CS_KYLIE MINOGUE: il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata “IMPOSSIBLE PRINCESS”, l’iconico album che quest’anno celebra il 25° anniversario dalla sua uscita!

KYLIE MINOGUE

IL 21 OTTOBRE ESCE LA RIEDIZIONE DELL’ICONICO ALBUM

“IMPOSSIBLE PRINCESS”

PER LA PRIMA VOLTA IN VINILE IN 4 DIVERSI FORMATI:

– vinile arancione

– vinile viola con stampa artistica in rilievo

– vinile picture disc (in esclusiva sullo store online di Kylie)

– vinile viola trasparente (in esclusiva sullo store online di Kylie)

https://kminogue.lnk.to/impossibleprincessPR

Buon 25° compleanno “Impossible Princess”!

Il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata la riedizione di “IMPOSSIBLE PRINCESS” (https://kminogue.lnk.to/impossibleprincessPR), l’iconico album di KYLIE MINOGUE che quest’anno compie 25 anni dalla sua uscita!

L’album sarà disponibile nei seguenti formati: vinile arancione, vinile viola con stampa artistica in rilievo, vinile picture disc e vinile viola trasparente (questi ultimi due disponibili in esclusiva sullo store online di Kylie). Tutti i vinili sono contenuti all’interno di una custodia apribile con la grafica originale del disco.

“Impossible Princess”, originariamente pubblicato nel 1997, è stato il sesto album in studio di Kylie Minogue e segna un ulteriore allontanamento dalle sue radici pop sia per il sound che per i testi. Dal disco sono stati estratti i singoli “Breathe“, “Cowboy Style“, “Some Kind Of Bliss” e “Did It Again“, e i brani al suo interno riflettono i diversi stili musicali con cui l’artista stava sperimentando alla fine degli anni ’90, come la Trip -Hop, il Brit-Pop, il rock, l’elettronica e la dance. Con la straordinaria fotografia di Stéphane Sednaoui, “Impossible Princess” è uno degli album più importanti della carriera di Kylie.

Di seguito la tracklist dei formati in vinile di “Impossible Princess”:

SIDE 1

Too Far

Cowboy Style

Some Kind Of Bliss

Did It Again

Breathe

Say Hey

SIDE 2

Drunk

I Don’t Need Anyone

Jump

Limbo

Through The Years

Dreams

