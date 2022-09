CS_MARRACASH: al via la tournèe più attesa degli ultimi 3 anni, “PERSONE TOUR”. Si parte DOMANI alla conquista di MILANO, dove è atteso, nelle 6 date al Mediolanum Forum, un grande trionfo di pubblico con oltre 67.000 BIGLIETTI VENDUTI.

MARRACASH

IL KING DEL RAP DÀ IL VIA ALLA TOURNÈE

PIÙ ATTESA DEGLI ULTIMI 3 ANNI

“PERSONE TOUR”

Dopo la data zero a Jesolo

SI PARTE DOMANI MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

ALLA CONQUISTA DI MILANO

ATTESO UN GRANDE TRIONFO DI PUBBLICO

CON OLTRE 67.000 BIGLIETTI VENDUTI

PER LE 6 DATE AL MEDIOLANUM FORUM

5 APPUNTAMENTI SOLD OUT SUBITO DOPO L’APERTURA

Un totale di 17 DATE NEI PALASPORT

e 1 live esclusivo all’ARENA DI VERONA

PIÙ DI 150.000 BIGLIETTI TOTALI

CON SOLD OUT IN OGNUNA DELLE CITTÀ

Dopo aver calcato i palchi di tutta Italia con 13 date nelle più importanti rassegne estive, MARRACASH è pronto a dare il via alla seconda parte di “PERSONE TOUR”, gli appuntamenti indoor più attesi degli ultimi tre anni, per una tournée con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano.

A seguito della data zero a Jesolo, la partenza non poteva non essere che dalla sua Milano. Da domani, martedì 13 settembre, il King del Rap si prepara a conquistare la sua città con quello che si preannuncia un enorme trionfo di pubblico, grazie agli oltre 67mila fan che si apprestano a popolare il Mediolanum Forum nelle 6 date del 13, 14, 16, 18, 20 e 21 settembre. Già da tempo sono 5 i live sold out a Milano e restano gli ultimissimi biglietti per la data del 18 settembre.

“PERSONE TOUR”, organizzato da Friends & Partners, continua con 17 appuntamenti nei palasport italiani e 1 concerto esclusivo nella magnifica Arena di Verona. Il tour ha già registrato il tutto esaurito in ognuna delle città interessate, con una vendita totale che supera i 150.000 biglietti.

Per il tour indoor, Marracash ha preparato uno show inedito e curato nei minimi dettagli: una produzione maestosa che vedrà il rapper in compagnia dalla sua band, per regalarci un’emozione unica sotto i palchi dei palazzetti più importanti di Italia. In scaletta saranno presenti i brani dei suoi ultimi due album da record: “NOI, LORO, GLI ALTRI”, vincitore della TARGA TENCO 2022 per la categoria miglior DISCO IN ASSOLUTO e certificato quattro volte platino, e “Persona”, disco più venduto del 2020 che ha conquistato a oggi ben sei dischi di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

Questi tutti i concerti annunciati:

10 SETTEMBRE 2022 – PALAINVENT – JESOLO (VE) sold out

(recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021, 29 gennaio 2022 e successivamente 18 maggio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

18 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (ultimissimi biglietti)

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

23 SETTEMBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA sold out

(recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021, 5 febbraio 2022 e successivamente 1 giugno 2022)

25 SETTEMBRE 2022 – ARENA DI VERONA – VERONA sold out

(recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022)

27 SETTEMBRE 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO sold out

(recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021, 12 febbraio 2022 e successivamente 6 giugno 2022)

1 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA sold out

(recupero 2 giugno 2022)

2 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (ultimi biglietti)

4 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI sold out

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022)

5 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI sold out

(recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022)

7 OTTOBRE 2022 – PALAFLORIO – BARI sold out

(recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021, 22 febbraio 2022 e successivamente 30 maggio 2022)

10 OTTOBRE 2022 – PALACATANIA – CATANIA sold out

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022)

15 OTTOBRE 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA sold out

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022)

16 OTTOBRE 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE sold out

(recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021, 4 febbraio 2022 e successivamente 23 maggio 2022)

I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor e per l’Arena di Verona rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Ha pochi pari la lista di riconoscimenti ottenuti da Marracash con gli ultimi due album, senza smettere di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche. “NOI, LORO, GLI ALTRI” è nella Top 5 degli album più venduti del primo semestre 2022, ha stazionato 31 settimane su 41 in Top 10 Album e 23 settimane su 33 Top 10 Vinili (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

Enorme successo per l’ultimo progetto discografico, “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il quadruplo disco di platino e oltre 600 milioni di stream. Non sono poche le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia): triplo platino per “∞ LOVE” feat. Guè, doppio platino per “CRAZY LOVE” e disco di platino per “DUBBI”, “NEMESI” feat. Blanco e “LAUREA AD HONOREM” feat. Calcutta, mentre “LORO”, “PAGLIACCIO”, “IO”, “COSPLAYER”, “NOI” e “GLI ALTRI (GIORNI STUPIDI)” hanno ottenuto il disco d’oro.

“PERSONA” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben sei dischi di platino e oltre 1 miliardo di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia: triplo platino per “CRUDELIA – I nervi” e “SUPREME – L’ego” feat. thasup e Sfera Ebbasta; doppio platino per “BRAVI A CADERE – I polmoni” e “MADAME – L’anima” feat. Madame; disco di platino per “BODY PARTS – I denti”, “QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro” feat. Guè Pequeno, “QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello” feat. Coez, “APPARTENGO – Il sangue” feat. Massimo Pericolo, “NON SONO MARRA – La pelle” feat. Mahmood, “SPORT – I muscoli” feat. Luchè, “G.O.A.T. – Il cuore” e “NEON – Le ali” feat. Elisa; infine, disco d’oro per “POCO DI BUONO – Il fegato”, “DA BUTTARE – Il ca**o”, “TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi” e “GRETA THUNBERG – Lo stomaco” feat. Cosmo.