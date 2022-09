CS_Chi l’ha visto?

Si parte dal caso di Angela Celentano

È il caso Angela Celentano ad aprire il nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 14 settembre alle 21.20 su Rai 3. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli.

In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si rivolgerà alla ex moglie e all’amico chiedendo dove si trova il corpo di suo figlio.

Inoltre, tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: è stata picchiata, dice il fratello Sergio, e l’autopsia del medico legale della Procura alimenta i dubbi sul suo decesso. E, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

