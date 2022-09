Mercoledì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Pelè”, film biografico del 2016 scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, incentrato sulla vita dell’ex fuoriclasse brasiliano.



La storia del calciatore Edson Arantes do Nascimento, divenuto celebre in tutto il mondo come Pelé, dall’infanzia difficile nelle favelas di San Paolo fino alla vittoria ai mondiali del 1958.



LO SAPEVATE CHE:



Nell’adattamento italiano del film, si è deciso di far doppiare il cronista della finale del 1958 da un vero cronista sportivo (trattasi di Bruno Pizzul).



In un cameo del pubblico appare anche Luca Toni.



Seu Jorge, uno degli attori del film, nella vita è in realtà un cantante molto noto di bossanova.



Cast: Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho e Seu Jorge.

