CS_Lotta al cancro: successo per l’evento con Antonella Clerici, Fuck Cancer Choir e Picciotto

Lotta al cancro: successo per l’evento con Antonella Clerici, Fuck Cancer Choir e PicciottoCon la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici e del rapper Picciotto “Essere Umani”, il musical del Fuck Cancer Choir – Il Coro di chi lotta contro il cancroAlessandria, 28 settembre 2022 – Sabato 24 settembre, al Teatro Ambra di Viale Brigata Ravenna ad Alessandria, si è tenuto il musical “Essere Umani”, a cura del “FuckCancer Choir”, il coro di chi lotta contro il cancro.Lo spettacolo ha visto la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici e del rapper siciliano Picciotto.Il Musical, scritto e diretto da Stefania Crivellari, coreografie a cura di Patrizia Campassi per i danzatori Alessia Gobbi e Andrea Colli, ha ottenuto un notevole successo, registrando il tutto esaurito dei posti disponibili al teatro.I fondi raccolti sosterranno la ricerca scientifica insieme progetti di TU.TO.R sul mesotelioma e di AIMaMe –Associazione Italiana Malati di Melanoma sul melanoma.Il rapper siciliano Picciotto si dedica da anni al problema sociale legato all’amianto e alla sua “fibra killer” che ogni anno colpisce centinaia di persone facendole ammalare di mesotelioma, un tumore maligno considerato raro ma molto frequente in alcune aree geografiche, come quella di Casale Monferrato, Alessandria e Biancavilla (ricordiamo il video del singolo che lo ha reso famoso “Sotto Casa Mia”prodotto da DJ JAD degli ARTICOLO 31 pubblicato nel 2016).Picciotto punta ad essere il collante tra nord e Ssud d’Italia per favorire la sensibilizzazione al problema a livello Nnazionale. Nel 2021 pubblicò per l’appunto il remix del brano sopra citato dal titolo “Ancora sotto casa mia” con la collaborazione della dottoressa Stefania Crivellari e del produttore Dj Crocetta.“È stata sicuramente l’esibizione più emozionante della mia carriera, ho sentito tanto amore dal pubblico presente in teatro. A distanza di anni c’è ancora troppo da fare e il problema di inquinamento da amianto non è stato risolto.La bonifica del territorio non è stata completata e non sono stati fatti passi avanti riguardo le terapie di cura per chi si ammala”, ha detto il rapper Picciotto.Bisogna investire sulla ricerca scientifica, e sono questi gli eventi con cui si cerca di sensibilizzare tutti, soprattutto le istituzioni.“Ringrazio di vero cuore tutta l’organizzazione del Musical, in particolar modo la Dr.ssa Federica Grosso – responsabile della Struttura Mesotelioma Asl Al, la ricercatrice Stefania Crivellari, tutto il Fuck Cancer Choir e Antonella Clerici”, ha concluso Picciotto.Testimonial e presentatrice dell’evento la conduttrice televisiva Antonella Clerici che ha impreziosito il palcoscenico dimostrando il suo importante impegno per una giusta causa sociale. La conduttrice è infatti sensibile al tema perché anche la famiglia della Clerici ha subìto delle perdite a causa del cancro. Link utili:Facebook FuckCancer Choir : https://www.facebook.com/profile.php?id=100046440683768Essere Umani : https://www.facebook.com/events/s/essere-umani-il-musical-del-fu/1881178415411157/Instagram Picciotto:https://www.instagram.com/picciotto_official/Video YouTube Ancora Sotto Casa Mia :https://www.youtube.com/watch?v=yyKzMX1jFcwVideo YouTube “Sotto Casa Mia” : https://www.youtube.com/watch?v=1efbrBDpYPg